«En Reconquista hay hambre», comentaron los concejales oficialistas al presentar el proyecto que busca generar una «emergencia alimentaria» en la ciudad de Reconquista, lo que permitiría reconsiderar partidas hacia los que menos tienen.

Los concejales del PJ pusieron sobre la mesa el Proyecto de Ordenanza que pasó a comisiones la semana pasada e ingresó al recinto este jueves con la resistencia de la oposición, fundamentalmente por la falta de información de cuáles serán las partidas que se modificarán y en que montos.

«Hay hambre en el país y Reconquista no está aislada, acá también hay hambre», dijo el concejal Gustavo López a lo que el concejal opositor Emilio Adobato respondió que «no se trata de hablar de lo obvio, lo que nosotros decimos es que a este proyecto le faltó debate que corresponde. No estamos negando la realidad, yo también como, cargo combustible y vivo, entonces decir que nosotros vamos a dejar sin dinero a un comedor no está bien porque no es así».

«Que nos digan que queremos cerrar un comedor es de una bajeza que nunca pensé que se iba a dar en este cuerpo. Negar la emergencia es estúpido, pero necesitamos la información para poder discutirla», remató Adobato

También los concejales Paoletti y Caparelli pidieron la infromación «por escrito» desde el ejecutivo antes de realizar la aprobación de la norma.

Desde el oficialismo se criticó el tratamiento que hubo en comisión porque «ahí no salieron las propuestas que ahora se expresan, se dijo no tenemos información y vamos por el pendiente», dijo Morzán.

«El concejal Gallo pide que hagamos las cosas bien, el que tenía que hacer las cosas bien es el Presidente que Ud. representa. Ha desarrollado políticas nefastas y están destrozando todo», le dijo López a Gallo.

Pendiente

Los seis concejales de la oposición ganaron la votación por 6 a 4 y el proyecto quedó pendiente.