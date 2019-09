La provincia acreditará los fondos de la Tarjeta Única de Ciudadanía

Fue en el centro comercial Woodfield y el conductor fue detenido. El centro comercial Woodfield de Chicago vivió escenas de profunda tensión cuando un hombre entró manejando una camioneta y rompió todo lo que se le puso enfrente. Según informan los medios locales el hombre fue detenido luego de romper varios escaparates y locales del lugar. El video fue aportado por un usuario de Twitter que estaba en el lugar y muestra de manera cabal cómo cundió el pánico en Woodfield. So this just happened at Woodfield. I’m safe. Jesus Christ pic.twitter.com/fOfhtPkWvr — ronin (@nipsfalloff) September 20, 2019 Comparte la Seguir Leyendo