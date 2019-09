Bicicleteada, danzas, pintura mural y actividades deportivas en la Estudiantina de Avellaneda

La Pulga se impuso sobre Cristiano Ronaldo y Virgil van Dijk. A esta estatuilla se le suman cinco premios Balón de Oro. Lionel Messi fue elegido este lunes como el Mejor Jugador de la Temporada al recibir por primera vez el premio The Best, que entrega la FIFA en Milán. Se impuso al defensor holandés Virgil van Dijk y el portugués Cristiano Ronaldo. Al premio The Best otorgado a La Pulga se le suman cinco premios Balón de Oro. Por su parte, el DT Marcelo Bielsa y su equipo Leeds United de Inglaterra ganaron el premio Fair Play. «El Loco» no asistió al evento, pero Seguir Leyendo