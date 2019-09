La UOCRA protesta frente al Acueducto por despidos de más de 40 trabajadores

Será a cuenta de futuros aumentos por lo que no constituye un bono sino apenas un adelanto de salario por 5 mil pesos. Además será no remunerativo y de pago obligatorio. El gobierno de Mauricio Macri, la CGT y representantes del empresariado acordaron este lunes el pago de un «falso bono» de 5 mil pesos no remunerativos de carácter obligatorio y a cuenta de futuros aumentos para los trabajadores del sector privado. No se trata de un bono entonces sino de una recomposición salarial adelantada a cuenta de paritarias futuras. Lo que se pague hoy se descontará mañana del aumento Seguir Leyendo