Alumnas del Profesorado de Teatro presentan «Petit Hotel Chernobyl»

Las alumnas del Profesorado de Teatro de Reconquista preparan una obra de teatro que servirá como cierre de su carrera y contaron los detalles en La Grieta (FM 94.5 Central).

Camila Altamirano, Nadia Segretin, Rocío Peralta, Mónica Petroli y Candelaria Calvo presentarán «Petit Hotel Chernobyl» una obra de Andrés Binetti.

Como cierre de su carrera, las alumnas deben producir y montar una obra de teatro. En este caso será una obra con entrada «a la gorra» y el estreno será el jueves 10 de octubre desde las 21.30 en el Teatro Español.

Sinopsis

PETIT HOTEL CHERNOBYL, desde una puesta clara y precisa junto a sus particulares personajes nos cuenta, la historia de cuatro mujeres que sobreviven en una pieza. Una pieza que bien podría encontrarse en la Argentina o en la Luna, pero que al estar cargada de guiños meramente nacionales se nos vuelve aún más difícil de digerir. Una joven autista que mastica soliloquios incomprensibles encima de una cama de la que solo sale para ir hasta la vereda o la terraza. Una maestra que recuerda sus días de trabajo como un infierno mayor que su presente, cantando en clave de ópera la marcha de San Lorenzo. Una aspirante a tenista a quien ya se le pasó el cuarto de hora y una entrenadora que posee quizá el único atisbo de esperanza que puede salvar esa situación.

Se podría decir, que de manera simbólica, cada personaje representa a un tipo de argentino. La “autista” no está muy lejos de nuestros jóvenes sin esperanza ni horizonte visible y duerme, al igual que ellos, una “mona” interminable. La “maestra” es el conjunto de valores perdidos, algo que se ve claramente expresado cuando en voz alta e indignada pronuncia -. azul un ala, del color del cielo, azul un ala, del color del mar, ¿por qué no pueden entender un verso tan simple como ese?”. La “tenista” es el ser mediocre que con modelos para armar quiere llegar pero no puede y sueña desde piezas como estas, sin posibilidad alguna, perdiendo cada minuto de su vida entre inventos, ideas de negocios imposibles y quimeras más tristes que la lotería. Finalmente la “entrenadora” representa la fuerza de voluntad, la corrupción que aparece como medida desesperada para lograr las cosas, moviendo lamentablemente la empantanada maquinita burocrática y de poder.