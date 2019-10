La provincia entregará apoyo económico a 700 deportistas y entrenadores

Tobías Rizzieri denunció que el profesor Víctor Gahn le ofreció tener sexo a cambio de aprobar la materia, como no accedió tuvo serios inconvenientes y hasta el día de hoy no puede aprobar esa materia. Al hacerse público el suceso, el profesorado reaccionó repudiando al alumno en lugar de tomar el caso seriamente y rechazar todo acto de abuso dentro de un establecimiento educativo. La semana pasada la Regente de la Carrera de Educación Física, Silvia Fischiatti, se retractó de haber firmado ese repudio y emitió un documento interno a todo el personal. La carta Interviniendo educo y me educo Seguir Leyendo