Gobierno ya usa fondos «precautorios» del FMI para pagar vencimientos de deuda

En medio de la incertidumbre económica y política, el Gobierno comenzó a utilizar los dólares que el FMI le había prestado a la Argentina para fortalecer las reservas internacionales de BCRA, con el objetivo de hacer frente a compromisos financieros, confirmaron fuentes oficiales a Ámbito.

Tras las PASO el drenaje de divisas que sufre el Banco Central no cesa, lo que llevo al Gobierno a utilizar parte de los 7.200 millones de dólares que disponía del FMI. Estos fondos depositados en una cuenta del Tesoro Nacional tienen como finalidad reforzar las reservas pero esto no implica que exista una prohibición del FMI para ser utilizados en casos puntuales para apoyo presupuestario, según comentan en Washington.

En esta oportunidad, el Gobierno utilizó desde el viernes pasado más de u$s 1.900 millones de los u$s 7.200 millones para el pago de deuda. En particular, para cancelar obligaciones de Letes en dólares, Lecaps en pesos, Bono PAR, deuda con el Banco Nación y compromisos con el Banco Interamericano de Desarrollo y la Corporación Andina de Fomento.

Según fuentes del Palacio de Hacienda la posibilidad de utilizar estos recursos fue oportunamente conversado oportunamente con el FMI. En realidad, la postergación (sin plazo nuevo) de los u$s 5.400 millones que ya deberían haberse desembolsado explica la utilización de estos fondos.

Cabe señalar que en los últimos semanas el promedio diarios de perdida de reservas comenzó nuevamente a acelerarse a un nivel superior a los u$s 200 millones diarios, cuando dos semanas atrás se ubica por debajo de los u$s 100 millones.

El lunes 14 de octubre el ministro Hernán Lacunza estará en los Estados Unidos para participar de una reunión con la misión del FMI en el marco de la revisión del acuerdo Stand By. Sin embargo, existe la sensación tanto en los pasillos oficiales como en Washington que el desembolso de los u$s 5.400 millones es de dólares se demoraran al menos hasta después de las elecciones de octubre.

Claro que on the record desde el FMI no confirman esta información ya que sería bastante extraño que el organismo espere a nuevas autoridades porque los acuerdos son firmados con los países no con los gobiernos de turno.