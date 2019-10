Lifschitz duda de que Macri cumpla con el fallo de la Corte por la coparticipación

A través de Frigerio, la Nación volvió a cuestionar al alto tribunal por aceptar el planteo de las provincias por la no aplicación del IVA y Ganancias.

El gobernador Miguel Lifschitz puso en duda ayer que el presidente Mauricio Macri cumpla con el último fallo de la Corte Suprema de Justicia nacional, que le ordenó a la Casa Rosada compensar a once provincias con los recursos coparticipables que perdían por la no aplicación del IVA y del impuesto a las ganancias.

El máximo tribunal firmó el martes pasado una medida cautelar, promovida por once provincias, para que la aplicación de los decretos de Macri que suspendían la aplicación del IVA y de Ganancias sea asumida por el Estado nacional no afecten los fondos coparticipables.

La resolución de la Corte beneficia, además de Santa Fe, a Catamarca, Chubut, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y Tucumán.

Al respecto, Lifschitz aseguró que la decisión de la Corte «es una medida cautelar que la Nación debe implementar a la brevedad». Y agregó: «Por otro lado, hay que dejar bien en claro, porque el gobierno (de Macri) suele generar confusión en esto con mala intención, que la resolución judicial no afecta en nada los beneficios otorgados a los trabajadores o a los sectores más vulnerables al quitarle el IVA a los alimentos».

«Esas medidas siguen vigentes. La compra de alimentos sigue estando sin el IVA, como dispuso el gobierno nacional, y los trabajadores que fueron beneficiados por los cambios en Ganancias no sufren ningún perjuicio», detalló el jefe de la Casa Gris.

Lifschitz también afirmó que el fallo «obliga al gobierno nacional a compensar a las provincias por la pérdida de recursos, y eso tiene que empezar a cumplirse desde hoy (por ayer)».

Si bien el socialista reconoció sentir «un poquito de tranquilidad» luego de la resolución del alto tribunal, aclaró: «Sabemos que el gobierno nacional ha incumplido otros fallos de la Corte. Por ejemplo, el del pago de la deuda a Santa Fe, que lleva casi cuatro años dando vuelta en los pasillos de los funcionarios sin una solución definitiva».

«Espero que, en este caso, estando involucradas las provincias y habiendo un fallo que impone urgencia, porque tiene que ver con una medida cautelar, sea aplicado de inmediato», resaltó Lifschitz.

En ese sentido, el ministro del Interior nacional, Rogelio Frigerio, insistió en que la cautelar de la Corte «sorprendió» al gobierno de Juntos por el Cambio y prometió «encontrarle la vuelta para defender esas medidas de emergencia» para atender la situación social.

«El fallo de la Corte Suprema nos sorprendió. Hay una historia, una tradición, que es no emitir fallos de ese tipo en plena campaña, a pocas semanas de una elección presidencial», dijo Frigerio.

Para el titular de la cartera política, la medida de la Corte sobre la rebaja del IVA y los cambios en Ganancias, que obliga a la administración central a compensar a las provincias para evitar pérdidas en la coparticipación, «no va al fondo de la cuestión» y tiene «muchas imprecisiones». Y sentenció: «Por eso hemos pedido aclaraciones».

«Muchos argumentaban la inconstitucionalidad de nuestra medida, pero la Justicia no se metió con eso. El fallo no fue claro en qué es lo que hay que devolverles a las provincias. No es tan fácil el cálculo», indicó el funcionario.

Al respecto, Frigerio sentenció: «Las resoluciones de la Corte son inapelables, sólo necesitamos más precisión de un fallo genérico que no va al fondo de la cuestión».

Paralelamente, los presidentes de los interbloques de Cambiemos en la Cámara de Diputados nacional, Mario Negri, y en el Senado, Luis Naidenoff, cuestionaron a los gobernadores de la oposición que se presentaron ante la Corte para impugnar los decretos de Macri que establecieron un reducción de impuestos luego de la caída en las Paso del 11 de agosto.

«Vemos que los gobernadores de la oposición extrañan la relación de sometimiento que tenían con el kirchnerismo», sostuvieron con ironía Negri y Naidenoff, en un comunicado que lleva la firma de ambos.