Abuso en el Profesorado: «quien impone, avasalla y acosa no debería tener lugar en una institución formadora»

En las últimas horas se dio a conocer un «comunicado interno» que la Directora del Profesorado, Isabel del Castillo, envió a todos los profesores por la denuncia de un alumno hacia un docente por acoso sexual.

La máxima autoridad del profesorado busca esclarecer algunos puntos del primer comunicado, que entiende se mal interpretaron.

En el Acto del día del Maestro que se realizó en la sede Lepratti donde desarrollan sus actividades Educación Primaria y Educación Inicial leyeron un mensaje-discurso que envié (fue leído porque en esos días yo me encontraba acompañando a un familiar enfermo-fuera de la Provincia)- Luego se sucedieron muchos acontecimientos y no pude compartir este pensamiento y esta posición con otras carreras y con todos los estudiantes del ISP N° 4. Aunque pasaron varios días me parece oportuno traer a este presente algunos párrafos, que sin dudas reflejan también el pensar y sentir de muchos colegas y estudiantes del ISP N° 4.

“Por estos días en los que tristemente fuimos noticia nacional, destaco que nuestro rechazo y lo que repudiamos son ´los dichos´ las generalizaciones donde nos acusan de cómplices y corruptos a todos los profesores y directivos; que por las conductas erradas de uno o más no se empañe el trabajo de tantos docentes y directivos del ISP N° 4. El Ángel Cárcano con 57 años en el norte santafesino dio sobradas muestras de compromiso, nivel y trayectorias profesionales brillantes.

Nuestra atención y acompañamiento está con quienes son víctimas de cualquier tipo de atropello, autoritarismo o acoso. Sin dudas quien impone, avasalla y acosa no debería tener lugar en una institución formadora. Estamos a disposición de la justicia y colaborando para esclarecer y que sean juzgados esos hechos. Si los conflictos visibilizan y exponen conductas que están ocurriendo y que nada tienen que ver con la formación de docentes, son bienvenidos porque conociéndolos podremos buscar soluciones, abrir las puertas a la justicia y restablecer la confianza en los vínculos y el clima educativo.

Profesores y estudiantes, no son tiempos en los que podemos estar tranquilos, se abre ante nosotros la necesidad y la posibilidad de reinventar la escuela y las instituciones en la que los vínculos educador/educando estén basados en el respeto y el dialogo, siempre. Más que nunca es importante que, los que enseñan y los que se forman confronten ideas, intercambien saberes y se enriquezcan con el caudal diverso y multicultural de cada quien” (Extracto del discurso en el Acto del día del Maestro- septiembre 2019)

Isabel Del Castillo (Directora ISP N° 4)

Nota: Cuando en Educación Superior decimos “labrar acta y elevar” a las autoridades, tal como se dijo en un comunicado, estamos significando que tomamos en serio las denuncias y que trabajamos para esclarecerlas. En el caso de acoso sexual, quienes ponderan los testimonios y las pruebas presentadas, son las autoridades con potestad de sumariar (suspender, cesar o exonerar según la Ley N° 10. 290). Este proceso lleva su tiempo…, estamos en un tiempo de espera.