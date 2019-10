Ajedréz: El rafaelino Ignacio Raviolo ganó el IRT Reconquista

Con notable éxito se disputó en el Reconquista Tenis Club, el 5 y 6 de octubre, el Torneo de Ajedrez «IRT Reconquista» segunda edición. El evento convocó a 53 participantes de siete provincias argentinas y un jugador de origen venezolano. El rafaelino Ignacio Raviolo fue el ganador de la categoría principal. Los jugadores locales estuvieron a la altura de la competición y obtuvieron premios, tal el caso de Ricardo Serrichio, que se ubicó en el cuarto lugar final.

El certamen, organizado por A.Re.A. (Asociación Civil Reconquistense de Ajedrez) que preside el Dr. Alfredo Sebastián Segado, contó con representantes de Santa Fe, Misiones, Formosa, Corrientes, Chaco, Entre Ríos y San Juan.

El segundo lugar fue para Daniel Pérez de Corrientes, en tanto que tercero terminó Pablo Mizzau de Rosario.

Además, Gianluca Odasso fue 9°; Alejandro Bustamante 12°; y Adrián Encina 18°, entre los locales.

Los chaqueños de Resistencia Nahuel Sandoval y Daniel Boll fueron los mejores en las otras dos categorías.

Entre los juveniles, el mejor Sub 10 fue Laureano Zanel; Sub 12, Juan Ciro Maydana; Sub 14, Federico López; y Sub 18 Camila Suarez.

En la oportunidad, se realizó el lanzamiento oficial de la de la Liga Nacional de Ajedrez Región Litoral para seis provincias, y se destacó la designación de Alfredo Segado como Comisionado Regional y como Árbitro Regional.

Ubicaciones finales Sub 2000-2300

– 1°) Ignacio Raviolo (Rafaela)

– 2°) Daniel Pérez (Corrientes)

– 3°) Pablo Mizzau (Rosario)

Ubicaciones finales Sub 1700

– 1°) Nahuel Sandoval (Resistencia)

– 2°) Rafael Maciel (Resistencia)

– 3°) Franco Penelli (Corrientes)

Ubicaciones finales Sub 1400

– 1°) Daniel Boll (Resistencia)

– 2°) Andrés Sarla (Santo Tomé)

– 3°) Juan Ramón Cáceres (Villaguay)