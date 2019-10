La provincia convoca a productores a actualizar sus datos en el Registro único de producciones primarias

El trámite, que puede realizarse vía web hasta el 31 de octubre, es necesario para llevar adelante gestiones administrativas en los organismos públicos provinciales.

El Ministerio de la Producción de la provincia recuerda a todos los productores primarios santafesinos que desde este martes y hasta el 31 de octubre deberán actualizar sus datos en el Registro Único de Producciones Primarias (RUPP).

El trámite, que debe realizarse vía web, emitirá una constancia actualizada de inscripción, necesaria para realizar gestiones administrativas en los organismos públicos provinciales.

Accediendo al siguiente link, el productor debe ingresar con su CUIT/CUIL y contraseña generada en la declaración jurada (DDJJ) anterior. Si no recuerda la contraseña, el sistema le realizará algunas preguntas y en caso de contestarlas correctamente, mostrará la clave recuperada.



DATOS A CARGAR

Los datos personales que fueron declarados no deben cargarse nuevamente, ya que los mismos quedaron registrados. Sí se deberá actualizar y/o rectificar lo declarado anteriormente en cuanto a los establecimientos productivos y las respectivas producciones primarias que en ellos se realicen. Esto no implica confeccionar una nueva declaración jurada, sino rectificar la anterior.

Además, el productor podrá declarar si fue víctima en el último cuatrimestre de algún delito rural y redireccionarse desde el mismo RUPP a un link al Ministerio de Seguridad para ampliar su declaración.



ACTUALIZACIÓN ANUAL

Es obligación del productor que desarrolla su actividad primaria en territorio santafesino, cumplir con las tres actualizaciones anuales previstas para la segunda quincena de los meses de febrero, junio y octubre.

Contar con información productiva es clave para los gobiernos provincial y locales, de modo de identificar y planificar las políticas públicas necesarias para el sector.

Se trata, además, de una herramienta indispensable para que los productores puedan denunciar si fueron víctimas de algún tipo de delito en su establecimiento productivo.