Vallejos acusó al Presidente de usar «millones de pesos de los argentinos para hacer un acto político»

El primer mandatario de la ciudad de Reconquista, Enrique Vallejos, encabezó el acto que el justicialismo realizó frente al busto del Gral. Domingo Perón en la intersección del Bv. que lleva el nombre del tres veces Presidente de la Nación y la Ruta 11.

En el inicio de su discurso Vallejos criticó al Presidente de la Nación, que en ese momento se retiraba de la ciudad, por haber «gastado millones de pesos de todos los argentinos para hacer un acto político».

Vallejos también marcó que Juntos por el Cambio realizó «movilizaciones de gente» para acercarlos al acto en la Plaza 25 de Mayo. «Decían que no había que movilizar gente y ahora lo están haciendo», remarcó.

También hizo foco en la «cobardía» de los que se escudan con nombres falsos en las redes sociales «porque no se animan a dar la cara y no se animan a caminar por los barrios porque prometieron cosas que no hicieron «.

Vallejos puntualizó que «no hicieron un metro de todas las cloacas que prometieron que iban a hacer, no hicieron un metro de pavimento de los bulevares Constituyentes e Independencia que nos prometieron los mismos diputados de Cambiemos que hoy nos visitan en nuestra ciudad».

«Por eso no pueden ir a los barrios y no pueden circular por nuestra ciudad libremente si no están con custodia», siguió.

El discurso completo