Video – Macri habló de obras que no hizo y no lo aplaudieron ni los militantes

Mauricio Macri estuvo en la ciudad de Reconquista este jueves y sobre el escenario hizo comentarios sobre obras que se prometieron pero que no se hicieron, o que se hicieron a medias y no se terminaron, y no pudo obtener la aprobación de los militantes que lo miraban estupefactos. El Presidente de la Nación tiene poco para mostrar en materia de obras públicas que hayan beneficiado al norte santafesino y por eso se prendió de obras que no hizo o que quedaron sin terminar para reforzar su discurso y solo obtuvo como respuesta del público un tenso silencio. «Hemos hecho Seguir Leyendo