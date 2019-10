Condenaron al policía que usó a la fuerza para amenazar a su ex pareja

«Yo soy policía, por eso nunca me va a pasar nada», «sé donde golpear para que no queden marcas» o «mi legajo siempre va a estar limpio, si me denuncias voy a entrar por una puerta y salir por la otra», fueron algunas de las frases que el policía Cristian Eduardo Baucero le decía a su ex pareja para amenazarlo.

La Dra. Claudia Bressán decidió condenarlo a cinco años de cárcel.

Aquí compartimos la sentencia donde se muestra la emoción de la víctima