Lifschitz participó de la «Noche de Gala» de la 4ª Fiesta Nacional de la Cumbia Santafesina

El gobernador Miguel Lifschitz participó este martes de la “Noche de Gala” que se realizó en el Centro Cultural Provincial “Francisco Paco Urondo” de la ciudad de Santa Fe, con motivo de la 4ª edición de la Fiesta Nacional de la Cumbia Santafesina, que se llevará a cabo del 14 al 17 de noviembre nuevamente en el Hipódromo.

«Es un orgullo para mí, finalizando ya estos cuatro años de gestión, estar en el lanzamiento de la 4ª edición de la Fiesta Nacional de la Cumbia Santafesina. Esta fiesta ya estaba flotando en el ambiente de la cumbia y de Santa Fe. Solo faltaba una chispita para que se encendiera y se pusiera en marcha, como finalmente ocurrió. Y creo que todos aportaron algo para que la fiesta se convirtiera en un evento que se instale a nivel nacional”, indicó.

«La cumbia es un género de musical popular, al igual que el tango, el folclore y el rock nacional, con el mismo estatus y nivel, con grandes figuras y con muchos jóvenes que están empezando a transitarla. Personalmente, veía a la cumbia como espectador y la escuchaba en las fiestas y en los bailes. Pero aquí, en Santa Fe, se vive de otra manera: es una forma de vida, una cultura, una identidad bien santafesina», señaló Lifschitz.

“Y ese es el gran triunfo de ustedes que la inventaron, la hicieron crecer y la sostuvieron a lo largo de los años; no solamente de las estrellas consagradas sino, también, de los periodistas, locutores y bailarines. Esta fiesta es de ustedes y me siento muy feliz de que no tenga colores ni partidos, porque es de todos, y no tengo dudas de que va a seguir creciendo todos los años”, concluyó el gobernador.

PRESENTES

También estuvieron el ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Pablo Farías; la ministra de Innovación y Cultura, María de los Ángeles González; y el diputado provincial Julio Garibaldi, entre otras autoridades, junto con referentes de la cumbia santafesina.