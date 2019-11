Zupel y Williambi renunciaron a la querella del Caso Rosalía Jara

Los abogados presentaron, en la jornada del martes, la renuncia a la representación de la familia de Rosalía Jara generando una enorme sorpresa con la noticia.

El Dr. Aníbal Zupel no contestó a la consulta de reconquista.com.ar sobre los motivos y el Dr. Ariel Williambi dijo que se trató de una cuestión de salud. «Yo estoy con problemas de salud desde hace tres meses y no me puedo recuperar», explicó el abogado verense.

La noticia también sorprendió a la defensa del único imputado en la causa, Juan Valdéz, que confirmó que se enteró de la noticia en tribunales pero que aún no habían sido notificadas las partes.

En estas horas el Juez Carlos Renna deberá resolver nuevamente un incidente presentado por la defensa donde se volvió a pedir la libertad de Valdéz.