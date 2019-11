ATE enfrenta a UPCN y pide seguir con la cláusula gatillo

Desde el gremio de ATE salieron a responderle al justicialismo provincial que está operando desde los gremios y desde el poder político para la eliminación de la cláusula gatillo en las paritarias 2020.

Marcelo Delfor, de ATE, advirtió que no están dispuestos a perder frente a la inflación y que, incluso, su objetivo es ganarle al aumento de los precios.

El titular de UPCN anunció que están dispuestos a renunciar a la cláusula gatillo, en una clara señal al gobernador entrante.

Desde ATE en cambio insisten en que este esquema de actualización salarial no se negocia, aunque reconocen la crítica situación económica de la provincia y admiten el diálogo para discutir nuevas alternativas, siempre y cuando «se preserve y recupere el poder adquisitivo de los trabajadores del Estado».

Delfor dijo que con Omar Perotti buscarán consensuar una «política salarial que al menos sostenga el poder adquisitivo y recupere lo que en este tiempo venimos perdiendo, porque más allá de la cláusula gatillo -vigente- el impacto que han tenido los incrementos en nuestros salarios ha sido muy importante”.

Si bien Delfor destacó que están «abiertos a discutir distintas alternativas», en este contexto de crisis «la cláusula es innegociable. Conocemos el objetivo de Perotti. No va a tomar ninguna medida que implique que los trabajadores perdamos. En ese sentido, los sindicatos, en particular ATE, van a hacer todo para que no suceda. Ese es el rol que tenemos los sindicatos”, finalizó.

