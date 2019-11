Alberto Fernández anunció que enviará al Congreso un proyecto para legalizar el aborto

El presidente electo busca de ponerle fin a la penalización de la interrupción del embarazo, asunto al que consideró como un «problema de salud pública».

Alberto Fernández volvió a hacer pública la su posición a favor de la legalización del aborto y adelantó que enviará un proyecto para que se debata en el Congreso. “Quisiera que el debate no sea una disputa entre progresistas y conservadores, entre revolucionarios y retrógrados, es un problema de salud pública que debemos resolver y hay que asumirlo así”, afirmó.

“Va a haber un proyecto de ley mandado por el Presidente. Tan pronto lleguemos”, dijo el presidente electo respecto a la demanda social de que dejen de morir mujeres y otros cuerpos gestantes por aborto clandestino ni sean penalizadas, durante una entrevista este domingo al diario Página 12.

Fernández participó el pasado jueves en la presentación del libro de Ana Correa «Somos Belén», que narra la historia de una joven tucumana que fue presa luego de haber tenido un aborto espontáneo. Al respecto aseguró: “No podemos seguir condenando a mujeres como le pasó a Belén, que ni siquiera sabía de su embarazo. ¿Cómo podemos vivir en esa sociedad? ¿Cómo podemos ver eso y no reaccionar?”.

El próximo presidente se definió como un «activista de ponerle fin a la penalización del aborto». Planteó además que el tema se debe tratar de otro modo. No se puede convertir en un elemento de disputa entre nosotros. «Debemos respetar tanto a la mujer que siente que es un derecho sobre su cuerpo como a la mujer que siente que Dios no le permite hacerlo. Y cuando uno despenaliza y legaliza el aborto no lo hace obligatorio».

Por otro lado, habló sobre el reclamo de las feministas de que en el gabinete haya paridad entre mujeres y varones. «Estoy tratando de convocar a muchas mujeres, algunas estarán en la primera línea otras en la segunda. Definitivamente creo que hay que terminar con la discriminación a la mujer. Quiero que haya muchas mujeres debatiendo a la par de los hombres. Reivindico el reclamo feminista. Y por eso también crearemos el ministerio de la Mujer, la Igualdad, la Diversidad».