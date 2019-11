Avanza la red de bicisendas de Avellaneda

El Fiscal de Las Toscas, Norberto Ríos, estuvo en La Grieta TV y habló sobre el cúmulo de causas que se van acumulando y que no tienen resolución. «No quiero decir que colapsó el sistema», dijo intentando explicar la situación que viven hoy los tribunales del norte santafesino y agregó que pasarán por su despacho más de 1.800 causas solo en este año. «No es la forma en que a mí me gusta trabajar», continuó el funcionario, haciendo referencia sobre a la falta de personal y más fiscales. Además contó que en Las Toscas no tienen espacio para hacer Cámara Seguir Leyendo