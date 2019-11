Dos muertos en un choque en la Ruta 11

Domingo 24 de noviembre Pista Municipal de Atletismo Adolfo «Fito» Hauswirth de Reconquista. Definición del Torneo Clausura y partidos pendientes de la Agrupación Litoraleña de Fútbol Femenino. Programa: 13:00 horas Semifinal 1 Defensores de La Costa vs. Alianza14:00 horas Semifinal 2 Alianza Colonista vs. C.A. Adelante15:00 horas Las Fénix vs. Dragonas (pendiente de fechas anteriores)16:00 horas Futuro vs. F.F. No`e (pendiente de fechas anteriores)17:00 horas 3° y 4° Puesto18:00 horas Final. El sábado 30 de noviembre y el domingo 1 de diciembre finalizará la actividad del año. Allí, los nueve mejores equipos de la general sumando Apertura y Clausura disputarán Seguir Leyendo