La Municipalidad clausuró los comercios vinculados al juego ilegal

Domingo 1 de diciembre. Club Atlético Adelante Reconquista. Torneo Oficial de Ajedrez 2019 organizado por A.Re.A. (Asociación Reconquistense de Ajedrez) y clasificatorio para el Campeonato Argentino. La actividad está prevista entre las 14:00 y las 20:00 horas aproximadamente. Las Categorías participantes serán Sub 8, Sub 10, Sub 12, Sub 14, Sub 16, Sub 18 y Sub 20. Inscripción: 200 pesos. Título Oficial de Competencia y Medallas para los tres primeros de cada Categoría. Para el público entrada libre y gratuita.