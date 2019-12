Monzón: «siento que no tuvieron intención de buscar al verdadero culpable»

Comenzó el juicio contra el sacerdote Néstor Fabián Monzón por abuso sexual gravemente ultrajante doblemente agravado.

En la mañana de este jueves se realizaron los alegatos de apertura en un juicio que durará doce días, de los cuales cinco será con rondas de testigos y finalmente el próximo viernes se darán a conocer las conclusiones mediante los alegatos de clausura.

El Fiscal Alejandro Rodríguez dijo que luego del paso de los testigos «vamos a probar que Néstor Fabián Monzón abusó de los dos niños» y adelantó que buscará 12 años de cárcel para el sacerdote.

Por su parte los abogados querellantes Andrés Ghío y Andrés Ramseyer (representando a la familia de la nena), y Luciana González (representando a la familia del nene) pidieron 16 años de cárcel para el acusado.

El Defensor de Néstor Monzón, Ricardo Degoumois, sostuvo que su cliente es inocente y que «no hay delito» en la acusación a su pupilo y pidió la absolución.

Habló Monzón

Luego de los discursos de las partes Néstor Monzón habló y apunto contra la Fiscalí a quienes acusó de tener «ambición de poder» que les daría el hecho de tener «un cura preso».

«Sentí que no tuvieron intención de buscar al verdadero culpable», dijo Monzón y agregó que los fiscales tienen «ambición de poder» y el hecho de tener a «un cura preso» les daría esa trascendencia que buscan.

Sobre el final de su discurso Monzón se declaró «inocente». «Yo no abusé, no violé, no dañé la integridad de esos niños, soy inocente», remarcó.