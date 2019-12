Continúan las audiencias en el juicio contra Néstor Monzón

El sacerdote, acusado de abuso sexual gravemente ultrajante doblemente agravado seguirá escuchando esta semana a las testimoniales de profesionales que actuaron en alguna parte de la investigación.

El testimonio más fuerte de la jornada, en principio, será el de la psicóloga Laura Manzi quien realizó la Cámara Gesell a la nena y cuyo informe será determinante para lo que reste del juicio.

El juicio al sacerdote de Reconquista se viene desarrollando con normalidad y sin momentos de tensión pese a la fuerte vigilia que se mantiene en la puerta entre quienes defienden a las víctimas y los que le creen al sacerdote.

La Oficina de Gestión Judicial vive una verdadera revolución en materia de presencia de público ya que desde que se inició el nuevo sistema penal no había habido tanta gente en la puerta durante tantos días.

Los testimonios terminarán el jueves y el viernes se realizarán las conclusiones. El martes 17 los jueces determinarán si Monzón es culpable o inocente.

La palabra de Monzón

Néstor Monzón habló en la primera jornada de juicio y se espera que vuelva a hacerlo nuevamente sobre el final, tal vez antes de los alegatos de juicio.

«Sentí que no tuvieron intención de buscar al verdadero culpable», dijo Monzón y agregó que los fiscales tienen «ambición de poder» y el hecho de tener a «un cura preso» les daría esa trascendencia que buscan.

Sobre el final de su discurso Monzón se declaró «inocente». «Yo no abusé, no violé, no dañé la integridad de esos niños, soy inocente», remarcó.