Enorme expectativa por las conclusiones en el caso Monzón

El juicio a Néstor Monzón llega a su fin y en la mañana de este lunes se conocerán los alegatos de clausura de las partes y la oportunidad del sacerdote de hablar.

El Fiscal, los querellantes y la defensa tendrán la oportunidad de dar su discurso de cierre apoyados en las pruebas ocurridas durante todo el juicio. Allí cada quien tomará parte de las pruebas y apoyará su discurso en ello.

Los acusadores aseguran que «está probada» la participación de Néstor Monzón en los abusos a los dos menores mientras que los defensores sostienen su inocencia.

En la primera jornada de juicio y tras los alegatos de apertura Monzón habló y se espera que hoy también tenga la oportunidad de dar un mensaje al tribunal que lo juzgará en el mediodía del miércoles.

«Sentí que no tuvieron intención de buscar al verdadero culpable», dijo Monzón y agregó que los fiscales tienen «ambición de poder» y el hecho de tener a «un cura preso» les daría esa trascendencia que buscan.

«Yo no abusé, no violé, no dañé la integridad de esos niños, soy inocente», remarcó.

Se espera que hoy en la puerta de los tribunales haya importante cantidad de público de ambas partes, tanto familiares y amigos de Monzón, como organizaciones sociales y amigos de las víctimas.

Hasta el momento hubo momentos de tensión muy puntuales pero no se llegó a generar ninguna situación violenta entre las partes que convivieron algo más de una semana en la vereda de San Martín al 1100 de la ciudad de Reconquista.

Los alegatos hoy serán públicos, tal como lo resolvió el tribunal en el inicio del juicio y acordaron las partes. También será público la sentencia que se conocerá el próximo miércoles al mediodía.