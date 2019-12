Detuvieron a una mujer y será imputada por las agresiones a periodistas

Rosana Ramírez, de 34 años, quedó detenida e incomunicada y a las 18 hs de este domingo será imputada por haber agredido a dos periodistas que estaban trabajando en la cobertura del caso donde se condenó al ex sacerdote Néstor Monzón. La mujer es esposa de uno de los sobrinos del ex sacerdote ahora condenado a 16 años de cárcel por abuso sexual de dos menores de 3 años. Ramírez estuvo en las afuera de tribunales junto a familiares y feligreses que acompañaban a Monzón. El miércoles agredió al periodista Gustavo Raffín cuando el ex sacerdote salía de tribunales luego Seguir Leyendo