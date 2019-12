Avellaneda entregó aportes del FAE

No hay acta, no hay pruebas, no constataron con ningún testigo el alimento en mal estado que fue denunciado la semana pasada y que generó un enorme revuelo en toda la región. Mabel Godoy, miembro del Consejo de Administración del Hospital Central de Reconquista en representación de los trabajadores, había denunciado públicamente «comida en mal estado» y en algunos casos «vencida». Esto generó un enorme revuelo en la comunidad hospitalaria y el tema trascendió las fronteras de la ciudad y llegó al Ministerio de Salud de la provincia que inmediatamente pidió que se aclare la situación y se aporten todas Seguir Leyendo