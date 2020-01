Galassi rechazó los dichos del ministro Saín y dijo que “la seguridad debe ser una política de Estado”

El dirigente del PS lamentó lo sucedido en Rafaela, y señaló que las declaraciones del funcionario provincial “son incomprensibles”.

El secretario adjunto del Partido Socialista (PS) de Santa Fe, y exdiputado, Rubén Galassi, rechazó los dichos del ministro de Seguridad de la provincia, Marcelo Saín, quién relacionó los hechos sucedidos ayer en Rafaela con “militantes socialistas”.

“Primero quiero lamentar lo que pasó, Gonzalo Glaría perdió la vida cuando perseguía con su moto a dos personas que habían sido autores de un robo. Segundo, lamentar que una manifestación ciudadana termine con violencia, nunca vamos a estar de acuerdo con eso. Y en tercer lugar, las declaraciones del ministro Marcelo Saín son incomprensibles”, sostuvo Galassi.

“Uno lee o escucha lo que él dice y duda si tiene la estabilidad emocional que el cargo del ministro de Seguridad necesita. Le pido que se serene, se haga cargo de la responsabilidad, ahora es él el responsable de la seguridad de los santafesinos, que trate de dar respuestas, y no busque culpables; una cosa es escribir tweets, y otra es hacerse cargo de la seguridad de la provincia”, señaló el exministro.

Además, Galassi le pidió a Sain que “no involucre al boleo a gente que no tenemos nada que ver con una manifestación que fue para acompañar a una familia; esto es lamentable, tenemos que trabajar para darle paz a la ciudadanía”, dijo el exministro, y agregó: “La inseguridad es una cuestión compleja y no hay que politizar estos temas. No podemos estar contándonos las costillas en un tema tan lacerante para la sociedad, hay que tirar todos para el mismo lado, la seguridad debe ser una política de Estado”.

Finalmente, el dirigente del PS dijo que su espacio político “no va a caer en la mezquindad e insensibilidad de no entender lo que le pasa la ciudadanía haciendo política barata como durante muchos años del gobierno del Frente lo hicieron algunos dirigentes del justicialismo”.