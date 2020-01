Se ahogó un joven de 25 años en Las Toscas

Alrededor de las 16,15 horas del domingo 05 de enero, pereció ahogado Leandro Machado de 25 años de edad, en la zona conocida como ‘Paso de Horacín’, sobre el riacho Palometa, aproximadamente a dos kilómetros y medio al sur este del Club Pato Cuá de Las Toscas.

De acuerdo a testimonios de su pareja Adriana García, se estaban bañando, disfrutando de una tarde de mucho calor y fuerte sol, en un lugar relativamente playo que no tendría más de 1,30 metro de profundidad, cuando él le dice a su pareja, ‘Veni gorda, vamos a pasar del otro lado’, ella le contestó que na sabe nadar y Leandro dijo, No te preocupes mi amor, yo te hago pasar; cuando se estaba acercando a ella, parece que pisó un pozo, o le agarró calambre, porque se hundió, salió y se volvió a hundir, ‘Yo le agarré del brazo y le tiraba hacia afuera, pero él me soltó la mano y no apareció más a la superficie’.

Yo comencé a gritar y a pedir ayuda, había varias personas bañándose, pero perecía que creían que estábamos jodiendo y nadie se acercaba, hasta que se dieron cuenta que iba en serio, pero LEA ya estaba desaparecido, hasta alrededor de las 19,00 horas, todavía no encontraban el cuerpo.

Trabajan en el lugar, dos lanchas de bomberos voluntarios de Las Toscas, a cargo del jefe de cuerpo, señor Ariel Alejandro Aquino, integrantes de la comisaría quinta a cargo del subjefe de seccional, el oficial subinspector Mario Barrios, efectivos de la Guardia Rural Los Pumas de Villa Ocampo, y varias embarcaciones de vecinos de la ciudad.

Leandro es hermano de un oficial de policía de la comisaría quinta de Las Toscas y hace cinco meses que vivía en pareja con Adriana García. A las 19,49 horas, del domingo, el jefe de bomberos Voluntarios, Ariel Aquino, informó que fue encontrado y rescatado de las aguas, los restos del infortunado Leandro Machado.

Fuente: Las Toscas Multimedios