20 Horas. Se renueva el alerta meteorológico para nuestra zona.

El gobernador Omar Perotti aseguró este jueves que al momento de su asunción “los recursos no estaban; la caja estaba vacía”. En ese sentido, subrayó que “debíamos empezar a ordenar las cuentas de la provincia”, y amplió: “Apuesto a equilibrar las cuentas y ordenarlas; no me gusta el despilfarro, no me gusta el desorden”. Por otro lado, consultado sobre si la deuda de la provincia es manejable, el gobernador afirmó que “con herramientas va a ser manejable, pero hoy no las tenemos. En ese punto, valoró: “He leído que la gestión anterior reconoce la deuda, y me alegra mucho, porque Seguir Leyendo