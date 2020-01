WhatsApp: la actualización que va a dejar a millones de celulares sin poder usar la aplicación

WhatsApp está por lanzar una nueva actualización que incluirá nuevos servicios, sin embargo, a raíz de esto dejarán de funcionar millones de teléfonos celulares.

WhatsApp está delineando los últimos detalles de una gran actualización que va a a revolucionar su servicio tal y como lo conocemos. Sin embargo, por esta actualización millones de teléfonos celulares ya no podrán tener disponible el servicio de mensajería a partir del 31 enero.

Se trata de un cambio que WhatsApp ha calificado como “necesario” para garantizar la seguridad de los usuarios, a los que recomienda además actualizar los teléfonos móviles a la última versión disponible del sistema operativo.

La justificación de los voceros del servicio de mensajería, es que los sistemas operativos de esos teléfonos móviles, quedarán obsoletos para esta actualización. Los celulares en los que WhatsApp dejará de funcionar son los siguientes:

Varios celulares con sistema operativo iOS y Android no podrán utilizar más WhatsApp

Para los móviles de Apple, todos los modelos de iPhone que utilicen un sistema operativo iOS 8. iPhone 6; iPhone 6 Plus; iPhone 5, iPhone 5s; iPhone 5c y iPhone4S, podrán seguir utilizando WhatsApp siempre y cuando actualicen a la versión de iOS 9.

Sin embargo, iPhone 4 y modelos anteriores, ante la imposibilidad de actualizar el sistema operativo dejará a estos terminales obsoletos para utilizar WhatsApp.

Con respecto a Android, todos aquellos terminales que tengan un sistema operativo Android anterior a la versión 4.0.3 ya no podrán utilizar WhatsApp. Es decir, todos los móviles Android que cuenten con un sistema operativo Android 2.3.7 o anteriores se verán afectados.

¿Cuáles serán los cambios que habrá por la nueva actualización de WhatsApp?

Aunque es posible que los desarrolladores de WhatsApp se guarden una sorpresa o un as en la manga, la aplicación ha anunciado una batería de prestaciones.

En total se trata de una lista de siete novedades que incluye: un navegador de Internet dentro de WhatsApp, un sistema de búsqueda avanzada en las conversaciones, la posibilidad de escuchar notas de voz sin entrar en el mensaje, la identificación de los perfiles con un código QR.

También habrá un nuevo modo oscuro para el ahorro de batería, la función de mensajes que se autodestruyen y una colección de filtros fotográficos (muy parecidos a los que existen en Instagram) integrados en WhatsApp.