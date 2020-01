Santa Fe se suma a la implementación de la Tarjeta Alimentaria

Bolivia: arrestaron a Carlos Romero, ex funcionario de confianza de Evo Morales investigado por corrupción.El ex ministro de Gobierno no se presentó a declarar en una investigación por desvío de dinero en el programa de lucha contra el narcotráfico. Carlos Romero, ex ministro de Gobierno boliviano y uno de los funcionarios de mayor confianza de Evo Morales, fue arrestado este martes en La Paz, en el marco de una investigación por presuntos hechos de corrupción en el programa de lucha contra el narcotráfico. Romero fue arrestado por efectivos policiales en horas de la tarde en instalaciones de la Clínica de la Caja Seguir Leyendo