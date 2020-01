La provincia apoya la iniciativa «encuentro de oración por la paz»

«Desde el primer momento el gobierno provincial se sumó, porque nuestro gobernador nos pidió que estemos presentes en este contexto difícil», indicó el ministro de Cultura, durante el encuentro con los referentes de los credos.

El gobierno de la provincia, a través de los ministerios de Cultura y Gobierno, acompaña este Encuentro, que se realizará el jueves 23, a las 20, en la plaza 25 de Mayo de la capital provincial. Se trata de una iniciativa de diferentes credos de la ciudad de Santa Fe, quienes conformaron una Mesa Interreligiosa para bregar por la paz y el diálogo social, frente a reiterados hechos de violencia.

«Desde el primer momento el gobierno provincial se sumó, porque nuestro gobernador nos pidió que estemos presentes en este contexto difícil», precisó Jorge Llonch, ministro de Cultura de la provincia; y destacó que «nosotros estamos a disposición para ayudar y contribuir a lograr una paz entre todos».

En tanto, el ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Diversidad, Esteban Borgonovo, resaltó que «es muy alentador este grupo de diferentes iglesias que han encontrado un punto en común en la lucha por la paz, en la oración, en el trabajo social y la ayuda al prójimo. Es un mensaje muy interesante y positivo», y agregó: “Vamos a estar apoyando esta actividad y las que en el futuro decidan hacer», concluyó el ministro de Gobierno.

Por su parte, la secretaria de Políticas Socioculturales, Leilen Bouchet, manifestó que «El respeto y tolerancia que están planteando para un encuentro de estas características es el ejemplo que nosotros tenemos que tomar para poder estar más cerca entre nosotros; sobre todo en un contexto de tanta violencia y de tanta dificultad económica», concluyó Bouchet.

ENCUENTRO DE ORACIÓN POR LA PAZ

Axel Arguinchona, cura párroco de barrio San Agustín: “fue una gracia de Dios porque nos fuimos congregando; y con ocasión de este 70 aniversario de la declaración de la ONU como ‘Día Internacional de las Religiones’, decidimos hacer la celebración en el mes de enero”.

Rut Ríos Brunet, pastora evangélica, precisó que “la convocatoria es en la Plaza 25 de Mayo, para los creyentes y los que no son creyentes, porque estamos buscando la paz para todos y para toda la ciudad de Santa Fe y por qué no, para la Argentina”.

Marwan Sarwar Gil, Imam y misionero de la Comunidad Musulmana Ahmadía, señaló que “es siempre muy lindo participar en encuentros interreligiosos. Para mí la idea no es competir, si no compartir, y lo que es muy importante es siempre buscar y enfocar en las similitudes en vez de las diferencias. Veo que lo más lindo y productivo de estas mesas es poner en práctica las enseñanzas. Cada religión enseña paz, amor, respeto, sin distinción de razas ni religión. Estas mesas son como una forma práctica para empezar, para ponerlo en obra y por eso, me siento muy orgulloso y es para mí un honor formar parte de esta mesa interreligiosa y tengo mucha fe y mucha esperanza en este grupo”.

Iosi Przepiorka, seminarista de la comunidad Judía de Santa Fe, precisó que «esta es una iniciativa muy reciente pero muy potente. Cuando hablamos de credos que nos unimos, lo hacemos de manera abierta para que se sigan sumando credos y para dialogar”.

Hugo Darchez, rector diocesano de la Iglesia Gnóstica Cristiana Argentina, indicó que «el origen de la palabra religión significa volverse a unir. Nosotros en esta mesa estamos manifestando con hechos concretos esa idea. Es la elevación de ideas más allá de lo espiritual, valores anímicos, sentidos común y tratar de buscar el bien común».