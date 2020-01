Jubilaciones: Alberto Fernández lucha contra la bomba que él mismo ayudó a crear

La redistribución del ingreso no genera crecimiento y lo impagable no es la fórmula de Macri, sino la demagogia de incluir receptores de beneficios en un sistema donde cada vez hay menos productores de esos beneficios Fuente: Infobae Argentina está en crisis. En el propio gobierno no paran de repetirlo. “Tierra arrasada”, dijo Axel Kicillof. “Descalabro económico”, confirmó el ministro Martín Guzmán. El origen de esa crisis es fiscal. El gobierno argentino gasta $100, pero solo recauda $89. En 2017, esa diferencia era aún mayor. Por cada $100 de gasto, solo había $83 de recaudación. La diferencia, claro, era cubierta Seguir Leyendo