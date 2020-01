El gobierno provincial adeuda más de cien millones de pesos a Electroluz

El propietario de la empresa de la ciudad de Reconquista, Jorge Faccioli confirmó la enorme deuda del gobierno provincial con su comercio.

Fuente: Sin Mordaza.

Los responsables de la empresa de soluciones eléctricas integrales, dieron informe de una enorme deuda que el gobierno provincial tiene con ellos. La misma ascendería a más de 100 millones de pesos a priori.

Jorge Faccioli, dueño de Electroluz, confirmó que esa cifra corresponde a la deuda actual y exigible. Sin embargo la misma, podría ascender a 500 millones cuando se terminen los trabajos.

“Esto pone en jaque a las empresas. La situación es desesperante. Me siento molesto porque hay más de mil personas que dependen de todo esto y la verdad es que esto no se puede mantener de esta manera”, expresó el empresario reconquistense. Aclaró que ya se comunicaron con el ministro de Producción, Daniel Costamagna, quién comprendió la gravedad del caso pero que no brindó respuestas aún.

En cuanto a la nueva gestión provincial que encabeza Omar Perotti, Faccioli dijo que aún no hay más comunicación que la visita del ministro de la Producción, sumada a las gestiones en las que colaboran el intendente Enri Vallejos, y el presidente de ASSA, Hugo Morzán.