«Ya lo mando a corregir»: el mail del Papa a Alberto Fernández por el comunicado sobre el aborto

La SIGEN descubrió un capítulo más del desinterés del macrismo por la educación, al detectar más de 100 mil netbooks compradas por el Estado hace unos tres años pero que el gobierno anterior decidió acumular y no dárselas a los pibes. Debían ser entregados en el marco de distintos programas educativos. Se siguen sumando capítulos a la historia que demuestra cómo la administración nacional de Mauricio Macri no sólo no hizo más eficiente al Estado, sino que dejó a su infraestructura en una situación de desidia absoluta: la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) encontró más de 100 mil computadoras acumuladas en un Seguir Leyendo