Traductor de Google traducirá también lenguaje de señas

Google busca así incluir a mas personas en el mundo de las comunicaciones.

Hace poco hablamos de una nueva actualización de Google Translate que permitirá traducir conversaciones sin tener que hacer pausas, ya que se encargará de escuchar y traducir al mismo tiempo, como en las películas de ciencia ficción. Se trata de una tecnología que ya habíamos visto en otros sitios, como en Skype, pero es importante recordar que también quieren traducir el lenguaje de señas.

Los métodos de comunicación no escritos, como el lenguaje de señas, son más difíciles de traducir, ya que requiere una captura de la imagen y una interpretación de la misma para cada idioma.



En Google dicen que han conseguido desarrollar una IA que es capaz de interpretar esos signos y convertirlos en habla. Podrían ahora crear un software, o integrarlo en Google Traductor, que permitiría a las personas con problemas de habla comunicarse más fácilmente con otras personas que quizás no conozcan el lenguaje de señas. Esto se hace mediante el uso de una cámara junto con un software que puede rastrear el movimiento y los gestos de la mano del usuario e interpretarlo en consecuencia.



Google logró alcanzar un rendimiento en tiempo real en un teléfono inteligente, por lo que no se necesitará un gran procesador para poder realizar el reconocimiento adecuado.



Es importante recordar que no hay un lenguaje de señas único en el mundo. Cada país tiene el suyo, por lo que el software debería ser capaz de interpretar todos ellos para ser realmente eficaz.



De momento la tecnología aún no es perfecta, ya que solo captura parte de la conversación, olvida las expresiones faciales, la velocidad y los regionalismos, pero están trabajando en extender esta tecnología con un seguimiento más robusto y estable, aumentar la cantidad de gestos que pueden detectar de manera confiable.



El anuncio fue realizado en agosto de 2019, por lo que durante este 2020 seguramente ya veremos algo comercial.