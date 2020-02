Vicentín analiza concursarse y complica la posibilidad de cobro del Banco Nación

El ministro de Gobierno provincial Esteban Borgonovo dijo que esta herramienta no será tenida en cuenta y que se buscará recomponer los salarios con mecanismos «no indexatorios». En el marco de la firma de un compromiso federal de obras públicas entre el gobierno provincial y Nación, el ministro de Gobierno, Esteban Borgonovo, confirmó a LT10 que la cláusula gatillo no será tenida en cuenta como herramienta de actualización salarial en las paritarias de este año. «La idea es no continuar con la cláusula gatillo. Estamos alineados con Nación buscando recomponer los salarios, pero dejando atrás mecanismos indexatorios que no son Seguir Leyendo