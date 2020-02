Familia de Reconquista protagonizó un siniestro vial con victima fatal

Alrededor de las 11.30 horas del domingo 09 de febrero, se produjo un siniestro vial con consecuencias fatales. Los involucrados fueron un automóvil VW Pasat dominio MRE 198, conducido por Carlos René Nardelli de Reconquista, que viajaba de norte a sur, acompañado de sus familiares, María Isabel Nardelli, Manuel Nardelli y Luciana Ortíz; chocó con una moto Yamaha 125, conducido por Alexis Pereyra de aproximadamente 32 años.

Según testigos, el motociclista que salía por el camino ripiado hacia la Ruta once se cruzó de carril provocando el accidente que finalmente le costó la vida.

Los ocupantes del auto poseen domicilio en la ciudad de Reconquista y venían desde Formosa con destino a sus hogares ubicados en la ciudad cabecera del departamento General Obligado. La víctima fatal vivía con su madre y hermanos en el centro antiguo de Tacuarendí. Amigos de Pereyra comentaron que alrededor de las 11.00 horas éste se encontraba en Las Toscas y pidió prestado la moto a su amigo Alexis Liendre, para llevar a otro de sus amigos que estaba ebrio, a su casa en Tacuarendí , cuando intentaba volver a Las Toscas, al subir a la ruta once se pasa de carril y provoca el accidente.

Pereyra vivió durante mucho tiempo en la ciudad de Rosario y hace aproximadamente un año volvió a su pueblo, donde hacía changas y enseñaba la disciplina de Basquetbol a un grupo numeroso de jóvenes, por eso era tan querido y apreciado en su pueblo.

El accidente ocurrio en el km 883-800 de la ruta nacional once, donde se hicieron presentes para trabajar en el suceso los efectivos de la comisaría de Tacuarendí a cargo del sub jefe, oficial sub inspector Eduardo Roldán, personal policial de la comisaría quinta de Las Toscas, personal de la policía vial, todos ellos a cargo del jefe de zona norte, comisario supervisor Aníbal Gazzola, quién rápidamente se comunicó con el fiscal de turno, el doctor Juan Carlos koguc y éste dispuso convocar en forma urgente al médico policial Maximiliano Delssín, quién se apersonó rápidamente al lugar del accidente para examinar el cuerpo de Pereyra, el mismo que ya se encontraba sin signos vitales.

Fuente: LasToscasMultimedios