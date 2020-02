Default de Vicentin arrastra a terceros y complica su futuro

El TOF 2 escuchará al tercer testigo. El juicio empezó en mayo Con la vicepresidenta Cristina Kirchner en Cuba, el ex ministro de Planificación Julio De Vido clamando por los presos políticos y el empresario Lázaro Báez a la espera del pedido de condena en el juicio por la ruta del dinero k, el Tribunal Oral Federal 2 reanudará hoy el debate por la causa conocida como “Vialidad”. Se trata del juicio oral contra la ex presidenta y sus ex funcionarios por las obras concedidas al dueño de Austral Construcciones en Santa Cruz. Hoy, en la primera audiencia del Seguir Leyendo