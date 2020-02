Lo que dejaron los Oscar 2020: el fenómeno “Parasite” y los olvidados de la premiación

Autoconvocados anunciaron movilizaciones para el próximo sábado si la Mesa de Enlace no define antes una medida de protesta. fuente: La Politica Online Productores agropecuarios del norte bonaerense resolvieron que volverán a las protestas el sábado próximo si la Mesa de Enlace no define antes una medida de protesta o si el Gobierno no les da una respuesta a sus reclamos de bajar la presión impositiva. El sábado, productores autoconvocados, que no están adheridos a las entidades rurales tradicionales, realizaron una asamblea en San Nicolás, a la vera de Autopista Rosario-Buenos Aires. Allí decidieron que saldrán al costado de las Seguir Leyendo