AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA EN RECONQUISTA

Opciones para disfrutar del deporte durante el fin de semana, con actividades que son organizadas o que cuentan con el auspicio de la Municipalidad de Reconquista.

Festival de Boxeo

Viernes 21 de febrero. Club Ateneo Náutico en Puerto Reconquista. Velada boxística amateur organizada por Luis Díaz y Gastón Romero. En el combate estelar de la noche se presentará el representativo del Club Unión de Avellaneda Eliel «Dinamita» Díaz, que enfrentará al chaqueño Lucas «Riña» Gallo.

El festival comenzará a las 21:30 horas y habrá 8 peleas preliminares, entre ellas una de mujeres. Programa: Wilson «El Puma» Flores (Yiyo Box) vs. Marcelo Taborda (San Justo), el crédito local Miguel «El Lobo» Villanueva vs. Rodrigo Ruiz Díaz (Yiyo Box), Germán Gómez (Yiyo Box) vs. Diego Silva (Club Obligado), otro crédito local Joaquín «La Topadora» Sánchez vs. César Zanabria (Club Obligado), Estela López (Yiyo Box) vs. Dana Zanabria (San Javier), el tercer crédito local Nelson «El Huracán» Alarcón vs. Damián Martínez (Club Obligado), Kevin Benítez (Club Obligado) vs. Lucas Taborda (San Justo) y Daniel Alarcón (Yiyo Box) vs. Jeremías Pereyra (Club Obligado).

Torneo Social de Básquetbol

Sábado 22 de febrero. Estadio del Racing Club de Reconquista. Torneo Social de Básquetbol «Las Dos Orillas», certamen exclusivo para jugadores mayores de 30 años. La actividad comenzará a las 15:00 horas.

Tomarán parte tres equipos santafesinos representativos de las localidades de Helvecia, La Criolla y Reconquista, y un conjunto correntino de la ciudad de Goya.

La modalidad es dos partidos iniciales a manera de semifinales a definir, y luego los perdedores jugarán por el tercer y cuarto puesto. Los ganadores se enfrentarán en la gran final por el título de campeón. Al culminar se realizará la ceremonia de premiación y entrega de recordatorios.

Copa Federación de Fútbol

Sábado 22 de febrero. Estadio «El Tanguero» de Calchaquí. Club Vecinalista Carlos Gardel de Calchaquí vs. Club Atlético y Tiro Reconquista. Partido de ida de la instancia de Cuartos de Final de la Copa Federación de Fútbol de la Provincia de Santa Fe. El juego comenzará a las 17:00 horas. La revancha se disputará el martes 25 de febrero desde las 21:30 horas en el barrio Moreno de Reconquista.