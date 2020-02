¿Las operaciones y trabajos del futuro serán realizadas por robots?

Es una pregunta que muchas personas en el mundo se hacen actualmente, sobre todo por el desarrollo de esta tecnología, el interés e inversión de las grandes empresas en el área y la competencia actual que existe entre fabricantes.

El futuro puede ser hoy

No podemos descartar la función que tienen los robots hoy en día en la industria, en la medicina y hasta en la sociedad. Capaces de vigilar un centro comercial, de asistir a un cirujano en operaciones delicadas o de ser asistentes en un bufete de abogados, nos da la idea de que en un futuro estas máquinas se convertirán en nuestros grandes compañeros de trabajo.

Todo parece indicar que el futuro de la robótica se encuentra a la vuelta de la esquina y el año 2020 puede ser muy significativo para concluir grandes desarrollos en esta área y lograr el crecimiento por completo de la inteligencia artificial.



Un robot en la vida de cada uno de nosotros

En los próximos años notamos el incremento de robots sobre todo en la parte industrial, donde van a trabajar a un ritmo y precisión que está muy por encima de los trabajadores, además de que estarán allí a toda hora, sin tener ningún tipo de descanso, ni exigencias.

Si nos viene a la mente la idea de que estos robots van a sustituir la mano de obra dejando sin trabajo a muchas personas, pero podemos estar equivocados, en la actualidad su uso genera una economía más próspera dentro de la empresa y permite crear nuevas oportunidades de negocio y empleo.



Los robots en el hogar

Podemos estar casi seguros que muchos hogares del mundo adquirirán un robot, para aprovechar su destreza e inteligencia artificial. Algunos servirán para hacer labores en la casa como la limpieza y otros se usarán como compañía o asistencia a personas de mayor edad.

Será casi imposible que un robot supla todas nuestras funciones en el hogar, especialistas aseguran que el uso excesivo de los mismos va a ocasionar una diversidad de traumas y complicaciones en nuestra sociedad.



Un futuro no tan autónomo

Algunos estudios aseguran que a pesar de los avances, en un futuro los robots no podrán ser tan autónomos, sobre todo por limitaciones que van colocar los propios gobiernos, quienes van a tratar de regular y observar todo lo que va sucediendo con la inteligencia artificial.

La legislación de leyes también influirá en el temido tema de la disminución de empleos por el uso de los robots.

Finalmente debemos afirmar que la robótica es difícil que supere en inteligencia al ser humano, esto conlleva a riesgos importantes e inimaginables, que solamente han sido expuestos en películas de ciencia ficción. Por otro lado un robot no podrá sustituir nunca la presencia e interacción humana, ni sus sentimientos.