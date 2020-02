Periodismo, importancia para la sociedad y dónde podes estudiar esta carrera en Reconquista

Compartimos algunas características del Periodismo, la labor periodística, la importancia del Periodista para la sociedad y dónde podes estudiar esta carrera en Reconquista.

¿De qué se trata el Periodismo?

El Periodismo es una disciplina antiquísima que se encarga de recabar información de todo tipo y mediante varios métodos, a fin de comunicarla al público a través de diferentes medios de comunicación, los cuales pueden ser gráficos, radiales, televisivos y desde hace poco tiempo el periodismo digital, a través de internet. Las temáticas transmitidas por el Periodista son incluso más variadas que los propios medios de comunicación, pudiendo ser desde meras noticias de actualidad, pasando por noticias deportivas, políticas, económicas, sociales, policiales, del espectáculo, etc. Asimismo, los formatos utilizados para la investigación, para recabar la información necesaria para desempeñar la tarea periodística y para transmitirla al público pueden variar desde la realización de una entrevista, una crónica, una infografía, una nota editorial, un documental, una nota de opinión, etc.

Desde sus inicios, el periodismo ha sido parte fundamental de la sociedad y de todo lo que ocurre en ella. Gracias a él es posible saber algo de lo que sucedió en el pasado, a la vez que registra el presente y esboza el futuro. Sin embargo, es en las últimas décadas donde el periodismo y los medios de comunicación han cobrado una importancia jamás pensada, convirtiéndose en un poder de magnitud similar al de la política y la economía, ello hasta el punto de que estas dos últimas, en algunas ocasiones, se han de plegar a lo que ha sido denominado «el cuarto poder».

La importancia del Periodismo en la Sociedad

Cuando se habla de la sociedad se habla, por extensión, de lo que el periodismo ha producido en ella, pues éste, al registrarla, al reflejarla, termina por dibujar sus contornos y los de los acontecimientos presentes y futuros, pues es debido a la información que el periodismo difunde que la gran mayoría de las personas toma una posición definida frente a los acontecimientos, los grupos y las personas.

Cabe aclarar que el papel del periodismo y por tanto del periodista en la sociedad, es el de crear conciencia sobre las diferentes situaciones que acontecen en pro de generar una mejor calidad de vida, así como advertir a la sociedad acerca de las posibles consecuencias que ciertas acciones pueden acarrear, a la vez que ha de procurar comunicar todas aquellas acciones que tienden hacia el bien común de las personas y del mundo.

En últimas, el periodismo ha de suministrar, a las personas y al mundo que las contiene, herramientas informativas y cognitivas suficientes para que las relaciones de los hombres con los hombres y las de éstos con el mundo se tornen, cada vez más, en relaciones de fraternidad, hermandad y generosidad.

Tanto el periodismo como los medios de comunicación cumplen un papel fundamental, pues es por intermedio de ellos que conocemos los hechos; de lo que se puede concluir que, puesto que lo que ellos digan, expresen o informen es lo que, al final, conocemos, es evidente que de su veracidad, transparencia y honestidad depende que el mundo que nos muestran sea el verdadero.

¿Por qué estudiar Periodismo?

Debes estudiar periodismo si te apasionan las noticias, si te gusta comunicar y crees tener habilidades comunicacionales, de orador, etc. Si logras despertar con tus palabras la atención de los demás, e incluso si eres un apasionado de alguna de las diferentes ramas del Periodismo: el deportivo, el de espectáculos, el político, el Periodismo de guerra, etc. Una de las grandes ventajas de esta carrera es que te brinda numerosas alternativas y combinaciones, por lo que puedes elegir esta carrera con vistas a combinar un formato y un tema particular, por ejemplo, el periodismo deportivo en radio.

¿Qué tareas realiza un Periodista?

La notable variedad de formas y temas también afecta a las tareas del Periodista. De acuerdo a tus preferencias o al trabajo que te toque desempeñar podrás realizar alguna o varias de estas tareas: búsqueda de fuentes; investigación; realización de artículos escritos, informes o columnas radiales, programas o segmentos televisivos; producción periodística; realización de entrevistas; compaginación o edición de una producción periodística; escritura en un blog o periódico online; etc. No existe una delimitación exhaustiva de las tareas del periodista, lo que enriquece la profesión, sino que puede encargarse de cualquier cuestión relativa a la investigación, la elaboración o la comunicación de la información.

¿Sabias que en Reconquista tenes la posibilidad de estudiar Periodismo?

El Instituto Superior Particular Incorporado Nº 9191 «Juan XXIII» de Reconquista, dentro de su oferta académica cuenta con la Tecnicatura Superior en Periodismo. Las inscripciones se encuentran abiertas hasta el 09/03/20.

Si estas pensando en estudiar Periodismo, no dudes en acercarte al Instituto, ubicado en calle Ley 1420, esquina Moreno, de lunes a viernes de 18.30 a 22.00 horas. También podes consultar telefónicamente al 03482 42-9276.

Conoce más sobre esta carrera ingresando a : http://www.institutojuan23.com.ar/index.php?id=ofertas-academicas