Terminó la paritaria docente y los gremios mostraron marcada disconformidad

El ofrecimiento del gobierno provincial fue de un 3 por ciento y una suma fija para comprar material. Aún no está asegurado el comienzo de clases

Este jueves se llevó adelante la última reunión de la paritaria docente provincial y la propuesta que presentó el Gobierno no conformó a los gremios docentes quienes decidirán en asamblea si aceptan o si toman alguna medida de fuerza al respecto. De esta manera peligra el comienzo de clases.

El Ejecutivo Provincial ofreció un aumento de 3% más una suma por material didáctico que ronda los 800 pesos. No habrá cláusula gatillo y la paritaria se abriría en el mes de junio.

Tras el encuentro, los principales dirigentes gremiales que nuclean al personal docente privado y público de la provincia se mostraron disconformes ante la propuesta realizada por el gobierno de Perotti.

Desde AMSAFE, Sonia Alesso afirmó: “Está lejos de nuestras aspiraciones y de lo que hemos planteado en las reuniones. Se basa en un 3% de aumento a valor índice y a 897 pesos de material didáctico. Da un aumento de $ 2000 para el cargo testigo del maestro de grado”. Así lo indicó El Litoral.

Por su lado, Pedro Bayúgar, autoridad de SADOP manifestó: “Indudablemente no era la propuesta esperada, no era lo que nos hubiera gustado recibir como propuesta. Mañana a la tarde se harán las reuniones de delegados tanto de Rosario como de Santa Fe y, de ser necesario, haremos el congreso provincial el día sábado. Pero insisto, si el viernes hay coincidencia en la aceptación o en el rechazo en ambas asambleas de delegados no hará falta concretar la convocatoria del sábado”, señaló.

Una oferta que no satisface

Gilda Gallucci, Secretaria Gremial de UDA Seccional Santa Fe, dijo luego de la reunión paritaria provincial que “el encuentro fue muy desprolijo, a esta hora tengo que informar que ni siquiera tenemos claro la propuesta en su totalidad” y advirtió: “son las delegadas y delegados los que deciden en asamblea, pero la experiencia indica que no cayeron bien los primeros datos”.

Gallucci indicó asimismo que “no tenemos la grilla completa” y si bien “UDA decide en las próximas horas” todo indica “que se abre paso a un conflicto importante en Santa Fe”.

Con este panorama, los gremios docentes deberán elevar la propuesta recibida por la cartera de educación y ponerla a consideración de sus pares.

En las próximas horas, se definirá el comienzo o no del ciclo lectivo previsto para este lunes 2 de marzo.