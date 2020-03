De los nuevos casos diagnosticados, cuatro son en la Ciudad de Buenos Aires, uno en la provincia y otro en Córdoba. Son todas personas que regresaron de viajes por Europa

En las últimas horas se confirmaron seis nuevos casos de coronavirus en la Argentina y ya son ocho los infectados en el país. Del total -seis hombres y dos mujeres- seis están internados en la ciudad de Buenos Aires (Otamendi, Agote, Británico, Santa Isabel, Hospital Alemán y Swiss Medical Center), una paciente en la provincia de Buenos Aires (Hospital Thomson en Villa Lynch, San Martín) y el restante en la provincia de Córdoba. Se trata en su totalidad de casos importados, ya que son todas personas que realizaron viajes por Europa.

Fuentes médicas informaron que hasta el momento el Instituto Malbrán analizó 63 posibles casos de la enfermedad, estudios de los cuales surgieron estos ocho confirmados.

Los nuevos casos

La Ciudad de Buenos Aires, que había registrado los primeros dos casos del país, sumó en las últimas horas otros cuatro: una mujer de 72 años, y tres hombres, de 44, 46 y 67 años. En cuanto a la provincia de Buenos Aires, su primer caso confirmado es una mujer de 67 años, oriunda de San Martín. La mujer regresó de Italia y se encuentra aislada en el Hospital Thomson de San Martín.

El Ministerio de Salud bonaerense detalló que la paciente “comenzó con síntomas el 27 de febrero estando en la región de Lombardía (Italia). El ingreso al país se ha registrado el 1 de marzo. La persona se encuentra en buen estado clínico y bajo aislamiento respiratorio de acuerdo a las recomendaciones vigentes”.

En cuanto al infectado de Córdoba, es un hombre de 57 años, de Morteros, que regresó en febrero pasado de un viaje por el norte de Italia, el país más afectado por la enfermedad en Europa, con 4.636 casos confirmados y 197 muertos hasta este viernes.

“El paciente ingresó al hospital el día 2 con síntomas compatibles y un cuadro con epidemiología positiva ya que venía de Italia. Se activó el protocolo, se activó la notificación, se hicieron las pruebas y se mandó la muestra al Malbrán. En horas de la tarde recibimos el resultado positivo. El paciente está en su domicilio, con muy buena evolución, totalmente asintomático, cumpliendo la cuarentena. Le queremos transmitir a nuestra comunidad que el paciente está cumpliendo las normas de seguridad como corresponde. El 80% de los casos de esta patología goza de buena recuperación. Controlamos su evolución, que cumpla con los 14 días, luego se tomará un nuevo hisopado y se enviará nuevamente al laboratorio”, contó Diego Cardozo, ministro de Salud de Córdoba, en relación al único paciente con coronavirus en la provincia, quien llegó el 18 de febrero de Italia, totalmente asintomático.

“No estamos en emergencia sanitaria bajo ninguna circunstancia. Si llega a haber alguna eventualidad, voy a ser el primero en salir a notificarlo”, sostuvo el funcionario cordobés, y agregó: “Que la gente haga su vida normal”.

La comunicación oficial

La información de los nuevos contagiados fue confirmada por el Ministerio de Salud de la Nación, junto a las carteras sanitarias de Buenos Aires, CABA y Córdoba. Los resultados confirmatorios fue remitida a su vez por la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) “Dr. Carlos Malbrán”.

“En todos los casos se trata de viajeros que regresaron de Europa y residen en la provincia de Córdoba, Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Al momento las tres jurisdicciones se encuentran realizando la investigación epidemiológica para detectar contactos estrechos y cumplir el aislamiento establecido por protocolo”, expresó el texto difundido por el Ministerio de Salud.

“Como en reiteradas oportunidades, las autoridades indican que la situación es dinámica y los equipos técnicos nacionales como de las distintas jurisdicciones se encuentran evaluando en forma permanente los distintos escenarios epidemiológicos para brindar información oportuna y transparente basada en la evidencia”, continuó el comunicado.

Las autoridades subrayaron “la importancia de la consulta precoz ante la presencia de fiebre, síntomas respiratorios (tos, dolor de garganta, dificultad para respirar) y el antecedente de viaje a zonas con circulación viral o contacto estrecho con un caso confirmado. Es fundamental que las personas no se automediquen, no subestimen los síntomas, eviten el contacto con otras personas y hagan mención a la situación para la atención inmediata y la implementación de las medidas de control en los centros de salud”.

“Cabe destacar que Argentina tiene un sistema de salud federal y en ese marco cada una de las jurisdicciones definirá su plan operativo para la atención ante la consulta de casos posibles. En el caso de la ciudad de Buenos Aires, las autoridades definieron que la línea 107 brinde información a los vecinos de la ciudad a través de un call center especializado con el apoyo de un grupo de epidemiólogos para proponer la mejor vía de asistencia para cada una de las situaciones que se van presentando», completó el comunicado.

Por su parte, Fernán Quiros, ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, pidió «a las personas que tienen los síntomas que no vayan espontáneamente a los centros de salud para evitar que estén circulando y generando un riesgo potencial para el resto de la comunidad”,

El funcionario agregó: «Es importante transmitirle a la gente que mientras la persona no haga la incubación completa y se enferme, no contagia. Con lo cual no es una cadena infinita”.