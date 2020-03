La provincia puso en funcionamiento el nuevo Instituto Superior del Profesorado de San Justo

“Concretamos el sueño de muchos entregando las llaves de este edificio educativo”, sostuvo la ministra Silvina Frana.

En un acto encabezado por la ministra Silvina Frana se puso en funcionamiento el nuevo edificio educativo con las obras concluidas.

El gobierno de la provincia, a través de la ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, Silvina Frana, puso en funcionamiento, este martes, el nuevo Instituto Superior del Profesorado Nº 20 “Senador Néstor Juan Zamaro” de la ciudad de San Justo. La obra demandó una inversión provincial superior a los $ 100 millones.

En el marco del acto de inauguración, Frana destacó: “Estas son las cosas que quisiéramos hacer todos los días. Hoy podemos concretar un sueño de muchos, que tiene historia y mucha gente detrás, que han hecho mucho más que nosotros que hemos venido a entregar una llave».

«Hoy estamos en un momento económico difícil en la provincia, tratando de cerrar aquello que se empezó, no creyendo que venimos a fundar nada, sino a terminar lo que otros empezaron para que la gente sienta que desde la política se pueden hacer acuerdos y darle respuestas a la gente», agregó.

Asimismo, la funcionario provincial reconoció que “es un momento difícil donde estamos esperando algunas herramientas de la Legislatura. Pero mientras eso sucede estamos tratando de terminar lo que se ha empezado, con montos que se pueden ir pagando, y en este contexto, el gobernador Omar Perotti nos pidió prioridad en las obras que tienen que ver con educación, salud y seguridad».

Por su parte, el director del Instituto, Aldo Ruiz, comentó que «hace más de 30 años que nació la idea de tener edificio propio. Gracias a esta obra, hoy el instituto va a albergar a más de 700 estudiantes, darle más vida a los tres turnos y vamos a utilizar el SUM para actividades recreativas para toda la comunidad”.

Cabe mencionar que la obra fue inaugurada en mayo de 2019, pero no pudo habilitarse por no contar con varias terminaciones e instalaciones necesarias y no disponer del final de obra para poder funcionar correctamente.

LA OBRA

El nuevo instituto abarca una superficie total de 1845 metros cuadrados, entre superficie cubierta y semicubierta, y se desarrolla en un predio del barrio “La Florida”, una ubicación estratégica de la trama urbana. Permite un fácil y rápido acceso al predio, no solo en el ámbito local, sino también regional, por su proximidad a Ruta Nacional N° 11 ya que la matrícula institucional está compuesta por estudiantes provenientes en un 45 % de ciudades y localidades distantes.

El nuevo espacio consiste en 12 aulas, área administrativa (dirección, vicedirección, office, sala de reuniones, sala de espera, sala de profesores), salón de usos múltiples, sala/laboratorios de software, sala de informática, sala de hardware, sala de soporte TIC, centro de documentación, sanitarios, portería y cantina.

PRESENTES

Del acto participaron también, el intendente de San Justo, Nicolás Cuesta, la secretaria de Arquitectura y Obras Públicas, Leticia Battaglia, el subsecretario de Planificación Estratégica, David Priolo, el subsecretario de Políticas de Inclusión y Desarrollo Territorial, Santiago Felipoff, y la coordinadora de Educación local, Mónica Astore.