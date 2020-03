La parálisis en las obras de la Provincia afecta a 3 mil obreros de la construcción

Ricardo “Pato” Benítez, titular de la UOCRA Delegación Reconquista que incluye a los departamentos General Obligado, Vera, 9 de Julio y San Javier expresó que la situación de los trabajadores es desesperante y apuntó como responsables de esta situación al gobierno provincial saliente y también el entrante.

Benítez, Secretario General de la UOCRA (Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina) manifestó que “estamos muy mal, desde el año pasado, desde el mes de agosto tenemos la obra pública y también la privada paralizad, y nuestros trabajadores están totalmente desocupados”. “Después de las elecciones (las generales provinciales llevadas a cabo en el mes de agosto de 2019) – continuó – ya empezamos a sentir el parate de la mayoría de las obras. Hoy no hay prácticamente nada de actividad, las empresas siguen sin cobrar. Acá no le echamos la culpa a uno u otro partido, sino que le estamos echando la culpa al que se fue y al que está, nosotros nos debemos a los trabajadores, no a un partido político”. “Las certificaciones de obra no se pagan desde mitad del año pasado, y eso es culpa del gobierno que se fue, y los que están actualmente en el gobierno no solucionan nada, están esperando la ley de emergencia (Ley de Necesidad Pública), pero los trabajadores no pueden seguir esperando más en su casa, porque ya están en un estado de desesperación” remarcó.

Al ser consultado sobre la cantidad de obreros de la construcción que se ven afectados por esta parálisis de la obra pública y privada, Ricardo Benítez dijo “la parte norte que le corresponde a nuestra Delegación, que abarca los departamentos San Javier, Vera, 9 de Julio y General Obligado, estamos hablando fácilmente de entre 2 mil y 3 mil trabajadores».