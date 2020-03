Hay 42 casos en estudio en la provincia y ya son siete en Santa Fe

De un total de un 71 análisis ya se descartaron 28 y uno dio positivo, en Rosario. En el país ya suman 97 casos positivos

El Ministerio de Salud de la provincia dio a conocer el último reporte donde anunció que de los 71 casos en estudio ya se descartaron 28 y que solo uno dio positivo. En tanto, de las 42 muestras que aún se aguardan los resultados las autoridades indicaron que siete corresponden a la ciudad de Santa Fe, 22 son de Rosario, cuatro de Rafaela y una en cada una de las siguientes localidades: Venado Tuerto, Recreo, Villa Gobernador Gálvez, Josefina, Tacural, Firmat, Villa Constitución, Sastre y Villa Mugueta. Mientras que a nivel país ya se detectaron 97 casos positivos de coronavirus.

Por otra parte, la secretaria de Salud de la provincia, Sonia Martorano, sostuvo en conferencia de prensa este miércoles por la tarde que la provincia incorporó 53 respiradores y que se suman a los nueve que ya tenía provincia y se están haciendo tratativas para otros 30 que mandará la Nación con lo que consideró que «las camas y respiradores sería la correcta para esta situación».

En tanto, al ser consultada sobre cuál es el escenario que están esperando en el futuro inmediato, Martorano respondió: «Tenemos proyecciones de cómo va a ir aumentando porque vamos viendo lo que pasa en el mundo. Hay tres escenarios: uno de mínima, uno intermedio y uno de máxima. Nos estamos preparando para el de máxima, esperando que sea el intermedio».

«Del porcentaje de personas que se han infectado –explicó–, el 80 por ciento tiene una enfermedad de leve a moderada que seguramente va a tener una internación muy corta o que la va a transitar en su domicilio. Y del 20% restante solo el 4 o el 5% necesitó internación en terapia intensiva. El porcentaje de santafesinos que se afecten va a depender de la conducta ciudadana. Tenemos que tratar de retrasar el pico lo más posible y que la curva se achate cuanto antes. Si nuestro comportamiento no es el adecuado vamos a tener un pico muy alto y va a tardar en amesetarse».

Por su parte, el gobernador, Omar Perotti, sostuvo que hasta el momento hubo 400 intervenciones policiales y del MPA y que se produjeron 17 detenciones por incumplimiento de la cuarentena.

Además, el gobernador dijo que este jueves llevará un informe exhaustivo de la situación del coronavirus a la reunión que mantendrá con el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, y los gobernadores del resto de las provincias.

Perotti también resaltó la importancia de que la gente tenga una buena conducta social, que reemplace hábitos como los saludos de cercanía, que no salga de sus hogares y que se postergue cualquier instancia que no se considere importante. «De ese buen comportamiento social depende «que no se acelere la curva, que no nos tengan que atender a todos juntos porque las camas no van a dar abasto».

Por eso recomendó utilizar los 0800 para las consultas, lo que evita tener que acercarse a un centro de salud, con todo lo que ello implica, como desplazamientos, aglomeración de personas y riesgos de contagio.