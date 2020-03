La policía de Santa Fe continua con el operativo de blindaje de Ceres

Para prevenir la dispersión de posibles casos de Coronavirus, días pasados la provincia dispuso la cuarentena de la ciudad.

El Ministerio de Seguridad prosigue con el blindaje policial de la ciudad de Ceres. La medida se inició el fin de semana pasado con el objetivo de evitar que ingresen personas externas a la ciudad. El dispositivo se puso en marcha luego de que el gobierno provincial declaró a la ciudad en cuarentena por un caso positivo de coronavirus en Selva, Santiago del Estero, ciudad muy próxima con la localidad santafesina.

La Policía de Santa Fe controla todos los accesos a la ciudad de Ceres para evitar el ingreso y egreso de personas y vehículos de la ciudad. Los medios de transporte pueden pasar por la ruta pero no entrar a la ciudad, ni descender pasajeros y los estancieros deben contar con un permiso que explique que su visita es estrictamente necesaria. De hecho, el pasado lunes, los efectivos policiales no permitieron el acceso de un estanciero que no pudo acreditar que sea indispensable su visita a la localidad.

En el operativo trabaja personal de Seguridad Vial, policías de Acción Táctica y Seguridad Rural coordinados con efectivos pertenecientes a la Unidad Regional XIII. En la ruta 34, de norte a sur y de sur a norte, los vehículos están escoltados por la Gendarmería Nacional y la Policía de Santa Fe para controlar que nadie se baje en la calzada. Las excepciones son las notificadas por el Ministerio de Salud.

Cabe destacar que es importante informar sobre cualquier caso sospechoso de coronavirus o incumplimiento de la cuarentena. Para ello puede llamar al 911 o al 0800 555 6768.