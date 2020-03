La Secretaría de Justicia dispuso un esquema de guardias mínimas para cubrir la prestación de servicios esenciales

Se trabajará con horarios y personal reducido.

Con la finalidad de cumplir con las medidas impulsadas por el Gobierno Nacional y Provincial frente a la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19, se estableció un esquema de guardias de urgencias para cubrir los servicios esenciales que abarcan las diferentes áreas de la Secretaría de Justicia, que regirán hasta el 31 de marzo inclusive.



La medida afecta a la Agencia de Mediación, la Oficina de Mediación Penal y el Centro de Asistencia Judicial, que suspenderán los servicios que prestan hasta el 31 de marzo inclusive, estableciendo guardias pasivas online.



En el caso del Registro Único de Aspirantes con Fines Adoptivos (Ruaga), se reducen los horarios de atención al público en las sedes Santa Fe, Rosario y Reconquista a dos horas diarias. El horario de atención será de lunes a viernes, de 10 a 12 hs., sólo para la atención de trámites urgentes –recepción de Oficios Judiciales, formularios y documentación-. Todas las consultas que lleguen por parte de aspirantes, empleados o funcionarios de otras reparticiones del Estado o de organizaciones de la sociedad civil, así como las del público en general, serán evacuadas por vía telefónica dentro del horario de atención al público, o vía correo electrónico.



En el Registro de la Propiedad de sus sedes Santa Fe y Rosario, se dispuso la suspensión de términos para los documentos y reducción de atención presencial, hasta el 31 de marzo inclusive. En el caso de la sede Rosario, se estableció que el horario de atención será de 8:30 a 11:30 hs., y el ingreso de los usuarios a la repartición será de a dos por vez y no ingresarán otros hasta tanto no se retiren los anteriores.



Por su parte, en la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ) se implementará una guardia mínima y rotativa en Mesa de Entradas con una sola persona en atención al público, y el ingreso de los usuarios a la repartición será de a dos por vez y no ingresarán otros hasta tanto no se retiren los anteriores. El equipo de profesionales trabajará en forma online, evitando al máximo el movimiento del personal.



Finalmente, el Consejo de la Magistratura establecerá guardias mínimas de atención al usuario, en horario reducido de 9:30 a 11:30 hs. Además, se suspende toda tramitación vinculada a la preparación de concursos y archivo de documentación hasta el 31 de marzo, según disposiciones Nacional y Provincial vigente.